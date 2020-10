Snoop Dogg se tatoue pour fêter la victoire des Lakers !

Snoop Dogg rend hommage à Kobe Bryant avec un tatouage en l’honneur de la victoire des Lakers.

Snoop Dogg est un homme de parole et a tenu son engagement envers son équipe de coeur. Le rappeur californien avait promis de passer sous l’aiguille si les Los Angeles Lakers remportaient leur dix-septième titre NBA et c’est désormais chose faite ! Snoop n’a pas perdu une seconde avant de contacter le célèbre Mister Cartoon pour conclure d’un rendez-vous lundi soir dernier.

"Anything for the Lakers, everything for the Lakers, all things for the Lakers" soit "Tout pour les Lakers" a déclaré le rappeur avant d’ajouter que "les Clippers ne savent rien de ce qu’est le championnat".

Snoop Dogg a décidé de tatouer son hommage sur son avant-bras droit : on y retrouve le trophée Larry O’Brien juste en-dessous du logo des Lakers entouré de nuages et des portes du paradis. L’artiste a également eu une pensée pour le regretté Kobe Bryant et a complété sa pièce par les initiales K et B sur son poignet.

Depuis la victoire des Angelinos il y a deux jours, le rappeur west coast n'a pas pris de repos. En effet, il a descendu les fans des Clippers ainsi que les ennemis des Lakers à travers une série de publications assassines sur Instagram.

Dimanche 11 octobre, les Lakers ont raflé le trophée pour la dix-septième fois avec une victoire convaincante de 13 points dans le sixième match des Finals contre le Miami Heat. C’est la première fois que LA remporte le titre depuis que Kobe Bryant avait emmené la franchise à la victoire contre les Celtics de Boston en 2010. LeBron James a est devenu à nouveau MVP de la finale, faisant de lui le premier joueur à remporter ce prix avec trois franchises distinctes.