LMB : l'expérience de son nouvel album

Une jolie manière de promouvoir un projet

Pas de concerts, pas de tournées, moins d'interviews, moins de monde en plateau télé : 2021 commence de manière aussi morose que ce qu'on a pu voir pendant toute l'année 2020. Espérons que la suite soit un peu plus ensoleillée mais en attendant, les rappeurs doivent se creuser la tête pour se démarquer des autres artistes tout en continuant à créer du lien avec leur public, malgré une distance inévitable. A ce petit jeu, beaucoup s'en sortent bien avec notamment l'organisation d'événements "live". On a choisi de s'attarder un peu sur celui de LMB.

Le jeune rappeur des Pablo (Nanterre, 92) a dévoilé ce vendredi 8 janvier un EP 5 titres, nommé "Wolfgang". Un projet qui s'écoute assez bien avec notamment le titre "La Bringue", très réussi. Mais en plus de la version studio, disponible chez toutes les plateformes de streaming, LMB a également décidé d'offrir à ses fans une version live où on le voit rapper en direct chaque morceau de l'EP. Une jolie performance avec 14 minutes d'interprétation et un bel effort de mise en scène.

Le travail est d'autant plus appréciable en cette période troublée, où la musique n'est presque consommée que via le stream, ce qui peut avoir tendance à "déshumaniser une oeuvre" : dur de reconnaître le travail des bons artistes quand on n'a accès qu'à la version studio et tous les arrangements qui vont avec. On espère que LMB donnera envie à d'autres de s'y mettre, car a priori, les salles de concerts vont être fermées pendant longtemps encore.