Gambino nous envoie dans la "Galaxia" avec son nouvel album !

Paré au décollage ?

Après nous avoir mis l'eau à la bouche avec le clip "Quartier Nord", Gambino, le rappeur cagoulé marseillais sort son album "Galaxia" ! "1er album vise dans le 1000". Un nouvel album en "Total N'dé" ! Gambino a déjà fait sa place dans le rap game marseillais en ébullition du sud de la France, et compte bien entériner son statut de nouveau patron du rap sudiste.

Ultra inspiré, Gambino nous a concocté un album riche de 22 titres ! On y retrouvera bien sûr du rap de club si chers au rappeur et plus globalement à la scène rap marseillaise. Mais Gambino ne se repose pas sur ses acquis et nous balance également des titres Trap comme "Les Z'Hommes" ou "Caramelo". Il s'aventure dans des sonorités Reggeaton avec "Baila". L'album est résolument rétro, à l'image de "Dans ma Galaxie" et ses pads façon 80's !

Gambino est un artiste originaire des quartiers nord de Marseille. Toujours cagoulé, Gambino garde son anonymat et laisse sa musique s’exprimer pour lui. Il est à la fois producteur et artiste de son label indépendant "Total Ndé". Gambino a réalisé son album en indépendant. Autosuffisant, le rappeur cagoulé n'a besoin de personne ! Complètement libre dans ses choix musicaux, ses influences sont plurielles et il n'hésite pas à mixer le rétro avec l'autotune, pour proposer une musique qui lui ressemble. Son album "Galaxia", innove et ramène un côté rétro dans la musique urbaine.



Découvrez le nouvel album de Gambino "Galaxia" dès maintenant juste ici !