Sexion d'Assaut : les billets pour leur tournée s'arrachent !

Le groupe parisien est toujours aussi apprécié, on dirait !

Le Coronavirus a mis l'industrie culturelle et aussi celle du spectacle à l'arrêt quasi-complet, depuis presque un an. Si les artistes peuvent encore sortir de nouveaux morceaux, pas question d'aller les défendre sur scène, ni en showcase, ni en festival. Une part considérable des revenus du spectacle et de la culture ont donc carrément disparus, mais une bonne nouvelle vient nous éclaircir cette fin d'année assez catastrophique : la Sexion d'Assaut est de retour pour une tournée, et les places s'arrachent à prix d'or !

50 000 billets vendus en 24h. Merci d’être présents !

Certains n’ont pas pu avoir de place hier, mais de nouvelles places sont disponibles ! ????

On espère évidemment pour eux que tout se passera bien en 2021, pour que le groupe parisien puisse lancer sa tournée événement comme prévu, le 1er Juillet 2021. En attendant, les places se vendent comme des petits pains : 50 000 billets ont été écoulés en 24h dès la mise en ligne des places, dont le prix va de 49 à 69 euros. Il faut dire qu'avec presque une trentaine de dates partout en France, la Sexion D'Assaut va aller se produire dans la quasi-totalité des zones géographiques du pays, et comme ils comptent encore de nombreux fans partout...

Pour nos parisiens, on précise qu'il y aura une date à La Défense Arena le 25 septembre. En espérant évidemment qu'on ait pas droit d'ici là, à une troisième ou quatrième vague l'été prochain, ou à une attaque nucléaire des Russes, parce que pour l'instant les perspectives sont assez sombres...