Koriass la joue old school dans "Miracle sur la rue des Saules"

Un throwback majeur pour Koriass !

Koriass, le rappeur québécois, nous sort un titre complètement new to the old, old to the new ! Avec " Miracle sur la rue des Saules ", il jongle entre Funk et Trap avec facilité et maîtrise. Ça kick sévère, car Koriass n’est pas là pour faire dans la dentelle ! " Miracle sur la rue des Saules " est un single qui a été uniquement mis en ligne sur la plateforme Soundcloud en 2013, un gros throwback pour le rappeur !

Koriass est un rappeur de la scène québécoise, pas en reste quand il s'agit de kicker. Dans son propre délire, Koriass veut qu’on le laisse tranquille dans la zone, comme il le dit dans son titre "Elephant" sorti il y a deux ans. Koriass fait partie du label canadien 7ème Ciel, vivier de talents du rap queb. Le rap est coriace, le style est incisif. Le blaze annonce bien la couleur.



Découvrez le titre " Miracle sur la rue des Saules " du rappeur Koriass dès maintenant sur Générations ! (Juste ici)