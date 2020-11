Médine : découvrez le documentaire "Médine Normandie"

"Médine Normandie" est disponible sur France.tv Slash.

Médine est à l’honneur cette semaine. Son nouvel album "Grand Médine" arrive le vendredi 6 novembre, soit deux jours après la sortie du documentaire "Médine Normandie". Le film, réalisé par Pierre-Philippe Berson et écrit par Matthieu Pécot se trouve sur France.tv Slash depuis le 4 novembre.

Le rappeur du Havre est présent dans le rap game français depuis plus de 20 ans. Avec une carrière remplie de succès et de polémiques, il était temps de mettre en lumière le parcours de l’artiste. Le programme de 40 min revient donc sur les débuts du rappeur, son évolution, sa vie personnelle, sa ville natale et l’impact qu’il a eu sur d’autres artistes. En effet, Koba LaD, Oxmo Puccino et Larry ont été invités dans le documentaire. Présents sur le titre "Grand Paris 2", ils sont les plus à même de parler du rappeur. Orelsan, Soso Maness ainsi que Bigflo et Oli sont également de la partie.

Le rap était un combat, il en a fait une affaire de famille @Medinrecords

Le documentaire #MedineNormandie est disponible ici : https://t.co/bbawd5JtJJ pic.twitter.com/1tmBCTNonH — francetvslash (@francetvslash) November 4, 2020

L’album de celui qui a repris "Bande Organisée" est très attendu. Après avoir dévoilé la tracklist du projet, Médine a su faire plaisir à ses fans en sortant "FC Grand Médine". Le titre féroce et engagé sera aux côtés des 16 autres morceaux de l’opus. On y retrouvera le fameux "Grand dla tess" en collaboration avec Hatik et "Grand Paris 2" au casting incroyable.

À 37 ans, le rappeur français revient en force et compte marquer l’année 2020.