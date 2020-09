Booba annonce son retour !

Le Duc a sifflé la fin de la récréation...

2020 a été une année chaotique à bien des points de vue pour notre rap français : annulation des tournées et concerts, quasi-disparition des showcases, reports de tournages pour les clips... La liste est longue, mais ce chaos n'est probablement rien en comparaison de ce qui attend le rap game francophone pour la fin d'année. Car ça y est : les poids lourds sont de retour. En effet, Booba lui-même a sifflé la fin de la récréation sur son compte Instagram et a l'air bien décidé à venir reprendre son trône.

C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre des deux images postées par le Duc sur son compte Instagram officiel. Dans l'un des deux, on le voit en compagnie d'un ours, peut-être celui qui avait été son fidèle compagnon le temps du clip de "Comme les autres". En légende, on peut lire "Allez encore un effort... On est plus très lon". Dans le second post, on le voit en studio, sur fond bleu, debout au micro et en légende, "Savourez vos derniers instants".

Tout semble donc indiquer un retour imminent du Duc, qui avait l'habitude de sortir ses projets en fin d'année. On va donc peut-être avoir droit à un dernier trimestre 2020 très mouvementé, avec le retour de Booba, qui va sans doute coïncider avec la sortie de "QALF", l'album tant attendu de Damso. Encore des gros sons et des gros clashs Instagram à venir, donc... Certains rappeurs proches de la légende du rap français ont d'ailleurs répondu en commentaire, affirmant qu'ils avaient hâte que ça sorte. Nous aussi ! Et vous ?