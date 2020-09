6ix9ine clashe violemment Lil Durk !

La rivalité continue entre 6ix9ine et Lil Durk, qui n'a pas sorti son album...

Les clashs ne s'arrêtent jamais dans le Rap US, encore moins depuis que 6ix9ine a été remis en liberté. Le troll aux cheveux arc-en-ciel s'est en effet remis à fond dans son activité favorite : embêter le plus de monde possible sur les réseaux sociaux. Il a même redoublé d'efforts depuis l'annonce de son album "TattleTales", sorti vendredi 4 septembre. Avec toujours la même stratégie de communication : sortir des clips colorés et multiplier les clashs et les apparitions outrancières pour profiter au maximum la visibilité offerte par les médias. Bonne ou mauvaise pub, on s'en fout, l'essentiel est d'occuper l'espace médiatique.

This crackhead on 6ix9ine live has to be the funniest mf ???????????? pic.twitter.com/R9Cddlq05U — IG: @crackheadmemes12 (@Jah692) September 4, 2020

Une de ses dernières victimes en date est Lil Durk. Le rappeur de Chicago apprécie assez peu les bavardages entre 6ix9ine et les Fédéraux, il l'a fait savoir, et depuis les 2 artistes s'insultent sur les réseaux. Cette fois avantage à Tekashi qui affirme que Durk a retardé la sortie de son album pour ne pas sortir en même temps que lui, de peur de se faire "aspirer" ses ventes / streams. 6ix9ine va même jusqu'à faire crier des "Fuck Durk" à des gens au hasard dans la rue.

Il a même été encore plus loin, en faisant référence, sous un post Instagram, au cousin assassiné de Lil Durk. Ce dernier affirmait que 6ix9ine était au top des charts parce qu'il achetait des vues et mentionnait des noms de rappeurs pour provoquer des clashs, et Tekashi lui a alos répondu :"Mec tu as 18 millions de followers de moins que moi... Va t'occuper des mecs qui ont buté ton petit cousin". Pas très joli, ça...

Mais au vu des rumeurs qui font état d'un versement de 3 millions de dollars envers Lil Durk pour qu'il continue le clash, on peut aussi penser que tout ça n'est qu'une grosse mascarade...