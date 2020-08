Kaza déjà la retraite ?

Déjà la fin d'une carrière éclair ?

Kaza est encore une jeune espoir du rap français. Pourtant, dans un échange avec ses fans sur les réseaux sociaux, il a annoncé vouloir prendre du recul dès que son prochain projet sera sorti.

Un petit tour et puis s'en va ? Kaza fera-t-il partie de la longue liste des artistes ayant une carrière expresse dans le rap avant de passer à autre chose ? C'est en tout cas le sentiment que donne le jeune rappeur après une session de questions-réponses avec ses fans. En répondant à une question, il a écrit qu'il ferait "encore un projet" avant d'éventuellement raccrocher même si les raisons de cette décision restent encore floues. A la question suivante, "Pourquoi veux-tu arrêter si vite ?", il a répondu : "C’est quelque chose de mal" avant de légèrement développer et expliquer qu'il voulait "continuer à faire de l’argent, profiter de [sa] famille et [se] rapprocher des vraies choses de la vie", avant de conclure par un fataliste "si tu vois c’que je veux dire".