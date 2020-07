Pop Smoke : ses fans taillent la cover de son album, le manager la change

La cover de l'album de Pop Smoke n'est pas ouf...Pas grave, le manager revient sur sa décision !

L'album du rappeur Pop Smoke, décédé en février dernier, intitulé "Shoot For the Stars, Aim For The Moon" a enfin une cover ! Petit problème...Elle ne plait pas à tout le monde et les critiques sur les réseaux sociaux ne s'arrêtent plus.

Pourtant, celui qui s'est occupé de réaliser cette cover est une grande pointe de la mode : Virgil Abloh, le directeur artistique de Louis Vuitton et fondateur de Off-White. La pochette présente le visage de Pop Smoke avec des sortes de barbelés autour de sa tête.

L'album posthume de Pop Smoke prévu pour ce vendredi 3 juillet est très attendu, d'autant plus si on regarde les featurings. Future, Dababy, Lil Baby, Roddy Ricch, Swae Lee, Quavo, Tyga, 50 Cent et bien d'autres. D'ailleurs, même l'un d'eux s'est exprimé sur la cover du projet. En effet, Fifty, qui a produit l'album, a balancé sur Twitter : "Hey Virgil, on a besoin d'une nouvelle cover, ils ne vont pas avaler cette merde. J'adore ton travail alors faisons-le. Steven, je t'avais dit que c'était ewwww."

Message reçu pour Steven-San Victor, le manager de Pop Smoke, qui tweet aussitôt : "ON CHANGE".

Il s'est finalement exprimé plus officiellement dans un communiqué en justifiant : "En tant que label, famille et amis de Pop, il est dans notre obligation de ramener à la vie sa vision et il souhaitait que Virgil s'occupe de la partie créative, nous avons donc suivi sa volonté. Cependant, il n'est plus là pour donner son accord, ses fans le sont. Vous savez pourquoi vous aimez Pop, vos voix sont entendus, il aimait ses fans et les écoutait, les changements seront faits, rendez-vous le 3 juillet."

Du coup, plus qu'à attendre le résultat vendredi lors de la sortie !