Red Bull cherche le talent de demain

Une belle initiative !

On connaît l'investissement de Red Bull dans la culture urbaine. Cette fois, la marque de boisson énergétique va plus loin en lançant le #RedBullUltimateTrack.

Le concept est simple. Red Bull a réuni pour la première fois publiquement deux des plus gros hitmakers de France. Zeg.P, qui a travaillé avec Fianso, Hornet La Frappe, Kalash Criminel, Soolking ou Heuss L'Enfoiré) à l’instru et Heezy Lee (qui a collaboré avec Booba, Dosseh, Ninho, Timal ou encore SCH) à la topline et à la réalisation. Leur mission ? Réaliser une prod de très très haut niveau afin de créer l’ultimate track. Un jeune talent aura ensuite la possibilité de poser dessus et l’enregistrer dans des conditions professionnelles au Red Bull Music Studios à Paris.

Les deux hitmakers vont collaborer et créer cette instru lors d’un live sur l’instagram de Red Bull Music le mardi 19 mai à 20h. La session sera animée par notre confrère Fif du site Booska P. Ensuite, cet Ultimate Track pourra être télécharger par tous les rappeurs candidats. A eux de bosser ! Et ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire puisqu'ils devront poster le résultat de leur travail sur Instagram avant le 24 mai avec le hastag #RedBullUltimateTrack et en mentionnant le compte @redbullmusicfr.