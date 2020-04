Rim'K, Tory Lanez, Dinos : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 10 avril.

On le rappelle chaque semaine mais le confinement et l'épidémie de coronavirus impacte fortement le monde de la musique. Cette semaine encore, ils ne sont pas si nombreux à avoir garder leur planning. Heureusement, certains nous ont fait de belles surprises. Quoi qu'il en soit, il y en a une fois encore pour tous les goûts !

TORY LANEZ - "THE NEW TORONTO 3"

Tory Lanez n'a jamais eu autant de buzz que depuis le début du confinement grâce au succès de son émission sur Instagram "Quarantine Radio". Alors, même si le cinquième volume de sa série "Chixtape" est sorti en novembre, le voilà déjà de retour avec un nouveau projet de 16 titres avec notamment le chanteur Lil Tjay. C'est aussi son dernier projet en tant qu'artiste signé chez Interscope. Le voilà désormais libre.

2K BABY - "PREGAME RITUALS"

2K Baby est lancé à fond sur la route du succès. Le rappeur de Louisville sort son nouvel EP (à seulement 19 ans !). Il réunit également des poids lourds comme G Herbo, YFN Lucci et Lil Durk qui valident son travail. Dix titres seulement mais c'est suffisant pour qu'il y raconte un peu de sa vie et rappelle d'où il vient, histoire de bien poser les bases.

22 GZ - "GROWTH & DEVELOPMENT" L'autoproclamé pionnier de la drill de Brooklyn débarque avec un nouveau projet qui revient sur son parcours dans le rap. On y trouve aussi le titre "Suburban, Pt 2", qui compte plus de 7 millions de streams sur Spotify.

KILLARMY - "FULL METAL JACKETS"

19 ans qu'on attendait le successeur de "Fear, Love & War" ! Ce projet ne parlera peut-être qu'aux anciens, mais Killarmy fait enfin son retour avec un projet de 11 titres qui pue le bitume râpeux de New York. 9th Prince, Kinetic 9, Islord, Killa Sin et ShoGun Assasson sont toujours en pleine forme ! Et la liste des featurings donne également envie puisqu'on y trouve Masta Ace, Elcamino, Planet Asia, Dead prez's stic.man et Wu-Tang fam Cappadonna, Killah Prêtre, La The Darkman, Timbo King, Prodigal Sunn et 60 Second Assassin.

CABALLERO & JEANJASS - "HIGH ET FINES HERBES"

Les deux rappeurs belges également animateurs de cette émission enfumée que l'on peut retrouver sur YouTube viennent d'en sorti la bande-originale avec pas moins de 22 featurings ! On y retrouve en effet : Senamo, Mister V, Ico, Di-Meh, Roméo Elvis, Slimka, Luv'Resval, Youv Dee, leur Dj Eskondo, le Roi Heenok, Lomepal, Chilla, Bigflo & Oli, Oxmo Puccino, Alkapote, Swing, Rim'K, Lorenzo, Isha, SHAYFEEN, Madd, Lefa et enfin Vladimir Cauchemar. Ces combinaisons créent à chaque fois une ambiance différente et la multiplication des styles offre une variété appréciable.

RIM'K - "MIDNIGHT"

C'est une des surprises du jour. Rim'K en a juste parlé cette semaine sur les réseaux sociaux. Pour briser la monotonie du confinement, il offre un EP de cinq titres aux fans avec en feat des représentants de la jeune génération comme SCH, Hamza, Koba LaD et Dadju. Soyez prévenus, Tonton ne lâchera jamais l'affaire car il sait parfaitement se réinventer . La preuve encore une fois ici.

DINOS - "TACITURNE, LES INACHEVES"

Là aussi, c'est une belle surprise que nous fait Dinos, très actif depuis la sortie de son album en novembre 2019. Ce projet, comme son nom l'indique, contient des titres qui ne se sont pas retrouvés sur "Taciturne". Mais, garant de la qualité du projet, Dinos lui-même explique chaque choix de titre sur Twitter avec un track by track très intéressant.