PLK suractif pendant la quarantaine

PLK ne se laisse pas abattre par le confinement.

Comme SCH ou Post Malone, PLK a décidé de ne pas lâcher l'affaire et ce, même si son dernier projet, "Mental" est sorti en septembre dernier. En moins d'une semaine, ils vient de lâcher deux inédits sur les réseaux sociaux !

PLK montre que le confinement ou la quarantaine ne risque pas de l'arrêter. Le vendredi 20 mars, il a publié un premier inédit sur une production du beatmaker Rudynovski sur laquelle on sent le rappeur d'origine polonaise bien énervé. L'effet d'être resté enfermé trop longtemps ? On ne sait rien mais une chose est certaine, PLK ne reste pas les bras croisés en attendant que ça se passe...

Aujourd'hui, boum ! PLK envoie un autre extrait d'un autre titre, on ne l'arrête plus ! Toujours sur une prod de Rudynovski - on va finir par croire qu'ils sont confinés ensemble à ce rythme-là -, le rappeur balance encore une fois du très lourd. Cette fois, le beat est plus doux mais PLK a affûté sa plume et enchaine les punchlines.

Entrainement du soir. Prod : Rudynovski ???? pic.twitter.com/Lp6CEj4gVU — MENTAL DISPONIBLE ???????? (@PLK75) March 23, 2020

Les deux tweets sont titrés : "entraînement du soir". Sans autre indication, on ne peut que spéculer. PLK continue-t-il, comme un sportif de haut niveau, de s'entraîner et d'écrire encore et encore pour se perfectionner et passer le temps durant le confinement ou est-il en train de teaser des morceaux que l'on pourra bientôt écouter. On n'en sait rien mais ça s'annonce quand même pas mal !