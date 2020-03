Gims : sa tournée en danger à cause du coronavirus !

Les shows de Gims prévus pour le 7 et 8 mars prochains aux Zéniths de Nantes et d’Orléans sont annulés en raison de l’épidémie du Coronavirus .

Le Coronavirus continue à se propager dans le monde : l'épidémie a dépassé les 3000 morts pour plus de 86 000 infections dans une soixantaine de pays. En France, 130 cas sont confirmés, dans douze régions au total. Le stade 2 est déclenché ! Les rassemblements collectifs dans l’Oise sont interdits jusqu’à nouvel ordre et "tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné" sont annulés, selon le nouveau ministre de la Santé, Olivier Verran.