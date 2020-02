Royce Da 5'9 révèle le conseil donné par Dr. Dre à Eminem et Kendrick Lamar

Dans une interview avec le média HipHopDX !

Si vous vous souvenez du morceau "Wesley’s Theory" de Kendrick Lamar sur son projet "To Pimp A Butterfly", on pouvait entendre l’un des boss du game, Dr.Dre, laisser un petit message au rappeur qui était déjà en pleine ascension.

"Salut, comment ça va ? C’est Dre ! Tu te souviens la première fois que tu es venu chez moi ? Tu disais que tu voulais ma place, mais tout le monde peut y arriver. Le plus dur c’est d’y rester !"

Des paroles importantes pour Lamar, qui semble avoir suivi les conseils du rappeur/producteur de Compton. De plus, après la sortie d’une interview de Royce Da 5’9 avec le média HipHopDx, nous apprenions que ce conseil laissé à Kendrick avait aussi été donné à… Eminem ! Il rappelle ainsi qu’il avait eu l’occasion de pouvoir partager quelques heures en studio avec Dre pour l’enregistrement de 2001 (aussi nommé "The Chronic 2001") et Royce avait eu la chance de pouvoir visiter la somptueuse demeure du créateur de la marque Beats. Et pendant cette visite, The Pharmacy avait donné quelques conseils que le membre de Slaughterhouse n’a toujours pas oublié…

"De toute la visite, je me souviens de lui nous disant : "Souvenez-vous, l’argent est facile à faire mais compliqué à garder. Laissez moi vous montrer cette chambre… mais souvenez-vous, l’argent est facile à faire mais compliqué à garder." Un conseil que le rap god avait visiblement bien suivi lui aussi…

Une interview dans laquelle Royce parle de son nouveau projet et bien d’autres choses. Pour tous ceux calés en Anglais, c’est juste ici :