DaBaby revient sur son arrestation

DaBaby a balancé un post Instagram assez salé sur le promoteur de son concert...

DaBaby monte au créneau sur Instagram pour se défendre !

Après avoir été accusé de violences et de vol par la police, le rappeur de Charlotte continue de clamer son innocence.

Après avoir passé quatre jours dans la prison de Miami DaBaby a pu sortir, en s’acquittant tout de même d’une amende de 1500 dollars. Pour ceux qui n’ont vraiment pas suivi cette story un peu folle, Kirk s’en serait pris à un promoteur d’un de ses concerts. Ce dernier n’aurait donné que 20.000 des 30.000 dollars initialement prévus pour le show.

Le rappeur et son équipe auraient balancé du jus de pomme sur le promoteur, en profitant pour voler un téléphone, une carte de crédit et… 80 dollars. Maigre butin en somme pour le rappeur, qui a voulu se venger lui-même d’un homme d’affaires un peu avare.

Dans un post Instagram, il rajoute :

"S’il vous plait arrêtez de parler de moi et de ces 48 dernières heures que j’ai passé en prison et de cette tentative loupée pour briser mon moral et interrompre mon ascension" écrivait le rappeur dans un post sur fond noir avant de rajouter : "Ne vous laissez pas avoir par des promoteurs farfelus et des hommes qui veulent aller dans un procès qu’ils ne peuvent pas gagner."

Une réponse sanglante et sans tir de sommation pour DaBaby qui n’a clairement pas envie de se faire avoir par qui que ce soit, car malgré son côté bon enfant et son sens de l’humour, le rappeur n’aime pas qu’on se moque de lui et ça, ça se comprend !

Ce n’est d’ailleurs pas le premier post de Baby depuis sa sortie de prison. Il avait déjà publié une vidéo de lui s’amusant avec une liasse de billets quelques heures après avoir été relâché par les forces de l’ordre de la côte est. Une affaire qui avait démarré le 3 janvier dernier, alors qu’il se retrouvait menotté dans une vidéo devenue virale… ce n’est sûrement pas la dernière fois qu’on entend parler de cette affaire !