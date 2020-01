Gims est le meilleur rappeur de la décennie selon... lui

Gims s'est autoproclamé sur twitter "meilleur rappeur de la décennie" !

En ce début d’année 2020, c'est le bon moment de faire le bilan des dix dernières années passées. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les tops musicaux fusent. D'ailleurs, Gims n'y a pas échappé. Mieux, il déclare être le meilleur rappeur de la décennie. Modeste.

L’année 2020 marque le début d’un nouveau chapitre musical. Il y a eu 2000-2010, puis 2010-2020. Aujourd’hui on écrit et compose la prochaine décennie. Mais alors que faut-il tirer du passé ? Pas de panique, Gims a la réponse.

Vous le savez, comme tous les ans au mois de janvier, les tops font le tour des réseaux sociaux. Il y en a un qui est sorti : celui des meilleurs démarrages en France ces dix dernières années. On a une certidure après avoir regardé ce dernier : Gims a cartonné puisqu'il est bel et bien présent. On retrouve plusieurs de ses albums et même un projet de la Sexion d’Assaut. Pour rappel, le groupe compte se reformer prochainement. Un album serait même ready...

Mais bon, on reste focus sur Gims. Dans les albums présents dans le top on a : "Mon coeur avait raison", "Ceinture noire", ou encore "Sublimina". Côté Sexion, "L’Apogée" occupe la 9 ème place du classement.

Evidemment, Gims n’a pas manqué de réagir à cette information sur twitter. Et il a décidé de le faire à sa manière. Celui qui a eu envie de faire une pause, s’est littéralement autoproclamé rappeur de la décennie. Il s'est nommé : "DECENNIE MAN"