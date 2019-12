La Fouine : son album est prêt !

La Fouine a fait une annonce importante sur ses réseaux sociaux concernant son prochain album.

La place de La Fouine dans le Rap français n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Ses projets récents, "Sombre", "Nouveau Monde", "Capitale du crime censuré" ont tous été ce qu'on pourrait appeler des "échecs commerciaux", mais Laouni s'en fout. D'ailleurs, il a plusieurs fois affirmé faire ses albums sans penser à ce qu'attendent les gens ou les radios, mais en pensant juste à faire la musique qu'il aime, pour ses vrais fans. Et si ses albums ne se vendent plus autant qu'avant, des morceaux comme "Mohammed Salah" montrent qu'il est toujours très suivi par le public rap français.

Du coup, l'annonce d'un nouveau projet de La Fouine est toujours un petit événement. Et juste avant les vacances de Noël, le rappeur du 78 vient de faire une déclaration qui va plaire aux fans, sur ses réseaux sociaux : son prochain album est terminé ! On imagine donc qu'il va nous le sortir prochainement, peut-être avant la fin de l'année, qui sait ? D'autant que l'artiste ne se prend plus autant la tête sur sa promo qu'auparavant, et préfère balancer ses projets comme il le sent, sans pression, ni trop de pub, ça pourrait donc bien sortir par surprise sans prévenir.

Mais ce ne sont que des spéculations, car pour l'instant, ni la date de sortie, ni la cover, ni le nom n'ont été dévoilés. Pour le titre, on a entendu certaines rumeurs qui parlent de "Laouvie", mais rien de précis ni d'officiel. On vous tient évidemment au courant dès qu'on en sait un peu plus de la part de La Fouine !