Diam's est à Paris !

Diam’s témoigne son amour à ses fans lors de son passage à Paris.

Diam’s nous offre un passage surprise dans la capitale et en profite pour remercier ses fans. La rappeuse s'était retirée depuis la sortie de son dernier album, "SOS", en 2009, et de son livre, "Mélanie, française et musulmane", en 2015.

Cependant en fin novembre, Mélanie Georgiades, de son vrai nom, a teasé ce qui pourrait bien être un comeback.

Effectivement, c’est dans une story Instagram que Mel a elle-même fait une annonce mystérieuse. Une story dans laquelle elle se localise à Djeddah, en Arabie Saoudite, dans ce qui ressemble à une salle de réunion, avec une petite phrase sur l'image : "Work In Progress". On n'a pour l'instant pas plus d'informations sur la nature de ce projet, mais si elle en fait profiter les fans, c'est qu'il s'agirait probablement d'une œuvre artistique, d’un album ou d’un livre.

Toujours très proche de sa communauté, l’artiste de 39 ans a de nouveau saisi ses réseaux sociaux pour témoigner sa reconnaissance envers ses fans :

"Deux jours que je suis à Paris et que je vous croise. Votre gentillesse, votre amour et votre soutien me touchent tellement… Quelle grâce que d’être aimée par de si belles personnes. Merci pour votre amour, merci pour vos messages… Mélanie".

Diam’s, une lyriciste talentueuse et pleine d’humilité...

Peinda.B.

Partager :