French Montana ignore les conseils des médecins sur sa santé

French Montana n'écoute pas ses docteurs et a décidé de se remettre au sport.

French Montana a été hospitalisé de longues semaines suite à un problème cardiaque. Aujourd’hui il se porte mieux mais doit se reposer. Sauf qu’il a décidé d’en faire à sa tête. Il a posté une photo de lui sur ses réseaux. Que fait-il ? Du sport.



French Montana a enduré ces derniers mois. Le rappeur a été transféré d'urgence à l'hôpital pour des crampes, des douleurs à l'estomac, des nausées, de la fatigue, et un rythme cardiaque élevé. Bref, ça ne sentait pas bon du tout. Il est resté longtemps hospitalisé, sous haute surveillance. Les médecins lui ont conseillé de se reposer. Recommandation peu étonnante, on va pas se mentir. Mais French Montana ne semble pas avoir entendu cette ordonnance. L'auteur de "What It Look Like" a posté une photo de lui sur instagram au sport ! Rien que ça.