HipHopDx balance ses "Turkey Awards" : 50 Cent, DJ Khaled et 6ix9ine "récompensés"...

Avec pas mal d'humour et de second degré, HipHopDx décerne aux rappeurs les plus grosses farces de cette année 2019 !

Pour la quinzième édition de sa remise des prix des "Turkey Awards", le site HipHopDx avait clairement de quoi faire cette année. Sans vraiment forcer, le média américain a décerné ses "trophées" à trois gagnants évidents : Tekashi 69, Lord Jamar et Tay-K !

Entre polémiques, "snitchies" et dérives, les rappeurs américains ont débordé d'imagination cette année pour aller toujours plus loin dans le ridicule ! Le temps des présentations est fini, place maintenant à la cérémonie !

"THE GOLDEN SNITCH AWARD"

Evidemment, comment commencer cette cérémonie sans parler de 6ix9ine ? Le rappeur a tout cassé en 2018, avant de casser toute l'organisation des Nine Trey Gangsters, une snitcherie qui le place dans une situation extrêmement inconfortable. Son procès aura lieu le 18 décembre prochain, à la suite duquel il pourrait être libéré, malgré les menaces qui pèsent sur lui. On ne donne pas cher de la peau de Tekashi 69 pour l'année 2020....

"THE "DO YOU KNOW WHO I AM?" AWARD"

Décerné au Canadien Nav, cet Award lui revient de droit. Le rappeur s'était énervé après qu'un paparazzi ne l'est pas reconnu. Une petite masterclass de l'année 2019. Une histoire qui se finit bien puisque le rappeur a eu son heure de gloire sur TMZ !

"THE VLADTV COUCH POTATO AWARD"

Et on dit bravo au deuxième grand gagnant de cette cérémonie : Lord Jamar ! Après toutes ces attaques répétées envers Eminem, on peut dire que l'ancien rappeur, néo-journaliste, s'est plutôt tourné en ridicule. Un clash à sens unique que The Slim Shady allait forcément remporter... En attendant, Jamar a perdu pas mal de "Clout" et n'est plus aussi frais qu'avant.

"THE KEEPING IT TO REAL AWARD"

Tous ceux qui ont suivi cette affaire savent déjà à quoi et à qui le titre de cet Award fait référence. Tay-K a mangé 55 années de prison pour le meurtre volontaire d'une personne, alors que tout commençait à marcher pour le rookie. En attendant, il pourra s'inspirer de YNW Melly qui balance morceaux sur morceaux alors qu'il se trouve derrière les barreaux.

Award bonus :

"THE 50 CENT TROLL OF THE YEAR AWARD"

Le boss des trolls s'empare encore de son propre titre ! Avec 6ix9ine derrière les barreaux, il était, à vrai dire, seul en compétition avec lui-même. Un award décerné pour le changement de la bande son de power, sa série, sans prévenir les fans avant de remettre l'ancien... Un bon moment encore où 50 Cent à réussi à troller tout le game.

D'autres récompenses ont été distribuées et sont disponibles pour les intéressés sur le site HipHopDx !