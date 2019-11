Meek Mill annonce son album pour 2019 !

Le rappeur Meek Millvient de teaser la sortie de son prochain album solo pour 2019 !

On savait que Meek Mill était sur plein de projets, mais on n'avait plus trop de nouvelles concernant sa musique, à part quelques collaborations à droite à gauche. Une avec Future, dont le clip est sorti cet été, "100 Shooters", et aussi une en route avec Justin Timberlake, dont on ne connaît pas grand chose pour l'instant. Il avait annoncé l'arrivée d'un nouveau projet pour cet été, mais à la fin de l'été, toujours rien. Cette fois, Meek Mill semble bien décidé à nous sortir quelque chose prochainement, et il le fait savoir sur Twitter !

En effet, après la question d'un fan qui lui demandait si le rappeur avait prévu de sortir des morceaux avant la fin de l'année, Meek Mill a carrément dit qu'il nous préparait un album pour 2019 ! Et, avec le sens de la formule et de l'egotrip qu'on lui connaît, il annonce en même temps dans son Tweet que son projet allait être l'un des albums les plus commentés de 2019, et donc un des plus gros.

On espère donc que le rappeur tiendra parole, et qu'il ne refera pas le coup de la fausse annonce de cet été. Car même si les fans sont tolérants, et que Meek Mill est désormais un symbole qui va plus loin que le rap, il suffit d'une attente trop longue et d'un album moins lourd que prévu, et il finira par chuter de son trône. On lui souhaite donc bon courage pour nous boucler et nous sortir son projet pendant les 45 jours qui nous séparent de la fin de l'année ! Mais comme il a déja comencé à parler de morceaux avec Emnem, Jay-Z, on imagine qu'il nous prépare un disque très sérieux.