Drake : sifflé, il arrête son concert !

Drake s’est rendu ce dimanche au Dodger Stadium de Los Angeles pour le festival de musique Camp Flog Gnaw de Tyler, The Creator . Les fans ont supposé que le guest serait Frank Ocean , mais finalement l’invité surprise était le rappeur de Toronto.

Drake s'est heurté à des railleries et à des chants de "We want Frank". Champagne Papi est vu dans une séquence maladroite du concert disant à la foule: "Si vous voulez que je continue, je continuerai".

Lorsque certains fans ont hué et crié "non", l’artiste canadien est sorti de la scène en disant: "c’est que l'amour".

"Je vous aime tous. Je m'appelle Drake, merci de m'avoir invité".