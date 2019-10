DJ Premier balance la tracklist et la pochette du prochain Gang Starr !

Un projet à ne pas manquer après plus de 16 ans d'absence....

Pour tous les amoureux du hip-hop new-yorkais des années 80 et 90, ce nom vous est sûrement très familier : DJ Premier a annoncé mi-septembre un nouveau projet posthume de Gang Starr nommé "One of the Best yet".

Clairement, la première réaction des fans était de ne pas croire en cette annonce et y voir plutôt un coup de com’, jusqu’à l’extrait balancé par Primo, "Family & Loyalty" sur lequel Guru pose en featuring avec J.Cole.

Un premier extrait qui avait fait l'effet d’une bombe et qui avait confirmé le retour du groupe, malgré la disparition du regretté Guru, des suites d’une crise cardiaque en février 2010 puis d’un cancer qui lui sera fatal la même année.

Depuis 2017, Preemo a donc effectué de longs travaux spirituels et physiques sur lui-même afin de s’entourer de l’esprit et de la présence de son ami de toujours. Il révèle d’ailleurs que ce projet a été bossé avec les cendres de Guru, qui se retrouvaient pendant chaque séance studio au-dessus de la console. Ce sera donc le grand retour d’un groupe mythique, qui n’a plus sorti de projet depuis plus de seize ans maintenant…

DJ Premier s’est d’ailleurs exprimé sur ce projet, avec des mots touchants :

"Cet album signifie tout pour moi. C’est dans la suite logique du travail que je n’ai jamais voulu achever. Ce sera l’occasion d’explorer une facette étrange et très émotionnelle de ma musique. Je suis heureux, triste et excité, mais surtout, je suis très heureux de pouvoir refaire de la musique avec Guru."

En attendant, un nouvel extrait vient d’être balancé sur les plateformes. Il s’agit du titre "Bad Name". Pour accompagner ce titre, Preemo à aussi balancé la tracklist et le nom de quelques invités tel que J. Cole, A Tribe Called Quest’s, Royce Da 5’9, Ne-Yo ou encore Jeru, ainsi que la cover qui est à retrouver plus bas.