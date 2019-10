Dreezy et Jacquees dévoilent le clip de "Love Someone" !

Un clip qui met en scène la difficulté d'aimer pour Dreezy.

La rappeuse Dreezy vient de dévoiler un nouveau clip, "Love Someone", en featuring avec Jacquees, le chanteur proche du label Young Money. Un clip dont le morceau est issu de "Big Dreeze", l'EP 10 titres de la kickeuse sorit le 25 janvier 2019. Une exploitation assez longue, signe qu'elle cherche à marquer l'esprit des gens sur la durée. On espère que l'avenir lui donnera raison. Le thème du feat, c'est évidemment l'amour, et précisément, la difficulté éprouvée par certaines personnes pour aimer et avoir confiance en l'autre.

Et forcément, ça fini en voiture brûlée par Dreezy elle-même. De toutes façons, on savait qu'elle pouvait parfois être enervée, on l'a vu kicker dans se sprécédents freestyles, et croyez nous, elle fait monter la température. Jacquees, quant à lui, se contente de son habituel refrain chanté, efficace. On vous laisse mater ça !