Monsieur Dioni t'enfumes dans le clip de "Gelato" !

Le rappeur parisien Monsieur Dioni t'invite à partager un "Gelato" dans son dernier clip.

Le rap français regorge de jeunes qui ont les dents longues et veulent leur part du gateau. Y arriveront-ils ? C'est à vous, le public, de décider. En attendant, on vous a repéré sur les réseaux cette petite pépite parisienne, une scène toujours extrêmement active en termes de jeunes talents. Cette fois, il s'appelle Monsieur Dioni, il fait de la trap, et il débarque avec son clip "Gelato", son rap un peu dans le style "mumble rap" mais en un peu plus kické, et sa dégaine assez unique. Le tout, servi en compagnie d'un clip dans une laverie, petit clin d'oeil à plusieurs autres vidéos légendaires du rap français. On vous laisse nous dire ce que vous en pensez !