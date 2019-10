Rémy révèle le tracklisting de "Rémy d'Auber"

Rémy fera court mais sans doute brutal...

Rémy livrera le deuxième album de sa jeune carrière, "Rémy d'Auber", le 25 octobre prochain. Il en dévoile aujourd'hui le tracklisting et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très intéressant.

Rémy fait son chemin. Il n'est pas forcément dans la tendance préférant les beats plus dépouillés à de la trap puissante, puisant plus son inspiration dans ce qui l'entoure, dans sa conscience, son esprit et dans ses réflexions que dans la légèreté. Mais, son talent est tel - bien encadré par son mentor d'Aubervilliers, Mac Tyer - que le jeune rappeur sait parfaitement ce qu'il fait, la preuve avec son deuxième opus, "Rémy d'Auber" attendu pour le 25 octobre 2019. La mise en précommande de son projet nous a ainsi permis d'en parcourir le tracklisting.

Première surprise, ce sera un album court, 13 titres, mais connaissant l'intensité du rap de Rémy, on est quasiment certain qu'il n'y aura pas de temps mort ou de piste moyenne. Finalement, Rémy surfe sur la vague écolo actuelle, ce sera zéro déchet... On y voit également qu'il s'est entouré de Leto, Dinero et évidemment l'incontournable star d'Aubervillers, Mac Tyer. On note aussi que tous les titres récents sortis par Rémy y figure ce qui laisse supposer que du bon !