6ix9ine clashé par Royce Da 5'9" !

Mercredi, Tekashi est revenu à la barre pour témoigner contre les membres présumés d'un gang de Brooklyn, Anthony "Harv" Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack .

"Putain, Tekashi est plus fort à balancé qu’à rapper. Il excelle dans cette merde..."

En février dernier, 6ix9ine avait conclu un accord de plaidoyer dans lequel il avouait être impliqué dans les Nine Trey Gangsta Bloods .

Le rappeur a également accepté de témoigner contre ses co-accusés afin d'éviter la peine maximale de 47 ans de prison en 2020. Un certain nombre d'autres rappeurs et personnalités des médias ont pesé dans l'affaire de racket de 6ix9ine et dans sa décision de coopérer avec le gouvernement fédéral. Meek Mill a profité de l'occasion pour encourager ses partisans à être eux-mêmes plutôt que de chercher de la notoriété.