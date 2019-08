Juicy J annonce la réunion de Three 6 Mafia !

Le groupe se reforme pour une tournée événement.

Le groupe de Memphis Three 6 Mafia va se reformer pour donner une série de concerts avec DMX et Bone Thugs-N-Harmony. C'est Juicy J, un des fondateurs du groupe mythique qui en a lui-même fait l'annonce.

Et pourtant, une telle annonce relevait de l'utopie il y a encore quelques mois tant les relations entre Juicy J justement et DJ Paul, les deux forces principales de Three 6 Mafia étaient inexistantes, les deux hommes ne se parlaient même plus. Malgré tout, on va bientôt les retrouver ensemble sur scène. Une affaire de gros sous ? C'est possible même si Juicy J avait toujours garder dans un coin de sa tête la possibilité que le groupe se réunisse à nouveau. Et DJ Paul a longtemps fait pression pour cette réunion soit possible. Au final, les deux voulaient la même chose alors ils ont mis leurs egos de côté pour reprendre, ensemble, leur grande aventure musicale.

Tout s'est décanté il y quelques mois. Interrogé sur le sujet, Juicy J avait répondu avec honnêteté.

"J'aime ces gars et on a commencé quelque chose. J'aimerais faire quelque chose avec ces gars. Nous devons juste nous asseoir, discuter, comprendre. [...] J'aime tous ces gars"

Ayant eu vent de ces déclarations, DJ Paul immédiatement réagi sur les réseaux sociaux dans un message où il demandait : "qu'est-ce qu'on attend ?"

La réunion est donc faite et les retrouvailles devraient être officialisées le 12 octobre à Southaven dans le Mississippi.