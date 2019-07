Lil Nas X bat un record de longévité avec son tube "Old Town Road" !

Lil Nas X vient de détrôner le record de Mariah Carey en tête des hits US !

On s’en doutait, on en est désormais certain, avec son tube "Old Town Road", Lil Nas X était déjà un phénomène, maintenant, il est officiellement devenu une rareté en battant le record du nombre de semaines passées en tête du classement Billboard. Avec son mix de rap et de country, le jeune rappeur a réussi l’exploit de passer 17 semaines à la première place du hit américain réussissant l’exploit de détrôner, "One Sweet Day" de Mariah Carey sorti en 1995 et surtout "Despacito" de Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber (2017) qui avaient tous les deux caracolés pendant 16 semaines en tête du classement.

Le titre original mais surtout le remix travaillé avec Billy Ray Circus, le père de Miley Cyrus, est en tête du Billboard depuis le 4 avril, une fois que la polémique sur le style de la chanson, rap ou country, s’est éteinte. Mais ces chiffres fous ne sont pas les seuls : Lil Nas X totalise presque un millard d’écoutes sur la plate-forme Spotify ! Il avait d’ailleurs battu le record de streams lors de la première semaine d’explitation de son titre avec 143 millions, 27 millions de plus quand même que le précédent recordman, Drake avec le titre "In My Feelings".

Ce succès permet à Lil Nas X d’être aujourd’hui millionnaire, lui qui vivait sans un sou chez sa sœur et qui a payé la prod une trentaine de dollars. Même s’il n’a que ce titre qui rencontre la gloire durant sa carrière, il est déjà assuré d’être à l’abri. On ne lui souhaite pas de devenir un "One Hit Wonder", mais il sera évidemment difficile de faire mieux…