Nipsey Hussle : le LAPD impliqué !

Plusieurs enquêtes lancées pour répondre au cas du décès de Nipsey Hussle.

Alors que le scénario du décès de Nipsey Hussle devient de plus en plus clair et détaillé, tout comme ses derniers mots, le procès concernant sa disparition a débuté et il semblerait que le LAPD (Los Angeles Police Department) soit impliqué et ait ouvert plusieurs enquêtes afin de déterminer l’ensemble des données concernant le drame.

L’Inspecteur Général est notamment en train d’enquêter sur l’éventuelle collaboration d’un de ses officiers. En effet, ce dernier aurait eut un comportement suspect lorsque la femme qui a joué le rôle de chauffeur pour Eric Holder avant et après la fusillade était venue le voir au poste de police de la rue 77. Identifiée comme témoin numéro 1, elle avait aidé la police chargée de l’enquête à le retrouver ainsi qu’à éclaircir le contexte de la fusillade lui ayant ôté la vie, en échange d’une protection.

Toujours anonyme, après avoir reçu de sérieuses menaces de mort de la part de personnes l’ayant reconnue, elle lui aurait demandé quoi faire concernant son implication dans le drame, bien qu’elle ait confirmé par la suite ne pas avoir eu connaissance des intentions du meurtrier en amont. L’agent en question lui aurait dit de “ne pas s’inquiéter” et de “ne pas écouter les nouvelles”. Une réaction plutôt étrange, alors que la jeune femme se rendait à la police, pensant que son véhicule puisse être lié à un meurtre !

La suite du procès nous dira si l’officier en question est lié d’une manière ou d’une autre au meurtrier et/ou à la fusillade et pour quels motifs, ou si il a sincèrement cru à l’innocence du témoin, au point de commettre l’erreur de la renvoyer sans creuser.

-Anaïs Koopman