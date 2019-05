Aya Nakamura honorée par le New York Times !

The New York Times vient célébrer l'art et l'influence de la chanteuse Aya Nakamura.

Aya Nakamura se retrouve parmi les 15 artistes européens à suivre selon le fameux New York Times. Le journal le plus célèbre de la grosse pomme s’est intéressé aux stars européennes en pleine période d' Eurovision. Cette année, Aya vit une véritable success story qui dépasse les frontières. Entre le carton de son album Nakamura qui s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires et ses collaborations avec des grandes marques telle que Magnum dernièrement, la Nakamurance est sur tous les fronts. Aya Nakamura ambassadrice de la France ! Celle qui a dernièrement fait danser Rihanna sur son célèbre tube "Djadja", titre qui a d’ailleurs été revisité par Tory Lanez, éveille de plus en plus la curiosité des américains. Le New York Times a décidé de faire le portrait de la jeune femme pour son influence dans la musique et dans la société. De plus, Aya qui va représenter la France Outre-Atlantique grâce à sa nomination aux BET Awards a réfléchi aux détails lors de cette interview, de fait, elle a souhaité faire un petit clin d’œil à la patrie en portant une robe criblée de Tour Eiffel. Aya féministe malgré elle ! La chanteuse a dévoilé que le féminisme n’était pas sa voie de prédilection mais que si ses chansons pouvaient participer à l’émancipation des femmes, cela la rend très heureuse. Par ailleurs, l’artiste franco-malienne s’est vue couvrir d’éloge par la chanteuse Oumou Sangaré ainsi que le créateur de mode Jacquemus. Une chose a captivé l’attention dans cet article, c’est l’ambition d’Aya, en effet, l’interprète de "Pookie" souhaite changer la perception du succès des femmes, notamment des femmes noires en France. Angele aussi s’est vue gratifiée dans ce classement avec la mention "Pour les fans de … Lana Del Rey". La voix douce belge qui a été propulsée par le titre "Tout Oublier" ft. Roméo Elvis a fait les choux gras du quotidien américain. La musique francophone se propulse internationalement par le biais d’ambassadrices, la femme française est bel et bien sur le point conquérir le monde… Peinda.B.