Rap français : les 5 rappeuses à suivre !

Générations vous dresse la liste des 5 rappeuses françaises du moment à suivre absolument !

Féminisme et rap n’ont jamais aussi bien cohabité que ces dernières années. A l’heure où le rap français est à son apogé, les femmes font une entrée fracassante dans le game. Entre paroles crues, confiance en soi, attitude et kickage fort, cette nouvelle génération de lyricistes qui n’a peur de rien, est prête à s’imposer et à reprendre le flambeau.

Voici les 5 rappeuses du moment à suivre :

- Chez Davinhor Pacman "tout est frais, tout est vrai"!

La rappeuse d’origine congolaise est la définition du naturel et de la spontanéité.

Souvent assimilée à Cardi B pour son franc-parler, Davinhor est une kickeuse très présente sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, elle n’hésite pas à y partager de nombreux freestyles.

Celle qui a "toujours un plan B en cas de pépin" commence à se créer une fan base solide vu qu’elle "gère le business comme Teresa Mendoza", mais aussi, elle reçoit beaucoup de soutien de ses confrères du game dont Niska.

Instagram: @davinhorpacman

- Yeazeur Bitchiz s’assume !

Lil Yeazeur est une rappeuse parisienne qui prône la confiance en soi. Depuis une performance au côté de KPoint, un buzz tourne autour de la jeune artiste. Effectivement, Lil Yeazeur est une femme curvy pleine d’assurance qui n’hésite pas à le rapper et conseille ses détracteurs : "My Bitchiz faut grossir". Cette rookie balance souvent des freestyles sur son compte Snapchat elsa-minaj et elle fait toujours "des dédicaces à toutes ses bad bitchiz de Snap qui l’ont soutenu". Un flow qui s’impose naturellement, prêt à fracasser les ondes dans les années à venir

Instagram: @yeazeur_bitchiz

- Chilla, la voix douce du rap !

La rappeuse suisse Chilla est une révolutionnaire du genre musical grâce à sa voix douce et son style original alliant streetwear et casual chic. Après avoir mis la barre haute avec "Oulala", l’artiste de 25 ans prévoit de sortir son album cette année. Chilla "a pris tout son time", mais en 2019 elle est prête à briller de mille feux.

Instagram: @chillaofficiel

- Leys est toujours "dans les parages"!

Célèbre pour ses nombreux freestyles sur le Net et dans de nombreux médias, Leys est une kickeuse invétérée. Celle qui rappe "avec force, colère et rage", "rêve de toucher le sommet", une ambition réalisable vu le travail acharné de cette jeune lyriciste depuis quelques années.

Instagram: @leysmc

- Le Juiice est dans la "Traposphère"!

Celle qui a "l’art de voir l’invisible" est la future trap queen française. Le Juiice est déterminée comme jamais, elle enchaine les punchlines sur des beats trap.

La Trap Mama "aura tout le temps de se reposer au Père Lachaise", mais pour l’instant, nous sommes face à une jeune femme avec une conviction inébranlable quant à son avenir dans le game.

Instagram: @lejuiice

Le game se diversifie pour notre grand plaisir.

