50 Cent s'acharne sur Young Buck !

Un clash qui perdure entre 50 Cent et Young Buck…

50 Cent, le Booba version US ? Il faut dire que les deux partagent une passion : celle du clash, en répétition. Alors que le rappeur originaire du Queens s’amusait du style de Kanye West il y a quelques semaines, il clash Young Buck en parallèle… et ne s’arrête plus !

Il y a déjà deux semaines, 50 Cent accusait son ancien acolyte, notamment au sein du collectif de rap G-Unit, d’être homosexuel et de le cacher au reste du monde. Une rumeur démentie par Young Buck par la suite, mais qui a fait beaucoup de bruit. Autre attaque de la part de Fortnite Cent, le lancement d’une page “Godfundme” afin d’aider Buck à lui rembourser la somme qu’il lui doit… Un acharnement qui ne semble pas trop affaiblir son adversaire, qui profite du buzz autour de leur combat par réseaux interposés pour continuer de promouvoir sa mixtape “Compulsive”, sortie le 12 avril dernier.

Fif’, quant à lui, ne se lasse pas de troller Young Buck, puisqu’il a repris un extrait de la série télévisée “Les Griffin” ou “Family Guy” en américain, et pas de n’importe quel épisode. En effet, le rappeur new-yorkais a choisi un épisode dans lequel Brian doit de l’argent à Stewie… une manière délicate de relancer son adversaire sur l’aspect financier de leur clash, après avoir supprimé le clip du morceau “Road Trip” de YouTube, signé Buck, bien sûr.



Un Clash Gate qui commence à durer… et qui ne risque pas de se terminer de sitôt !

-Anaïs Koopman