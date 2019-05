Aya Nakamura enflammera la Croisette avec Magnum la semaine prochaine !

L’ambassadrice de la célèbre marque Magnum sera au rendez-vous pour le Festival de Cannes.

Une semaine après la mise en ligne du clip festif de sa collaboration avec le rappeur belge Hamza sur le double-titre explosif “Dale x Love Therapy” extrait de l’album “Paradise” de ce dernier, Aya Nakamura continue de se faire remarquer, comme à son habitude. La chanteuse sera sur la Croisette, au rendez-vous pour le Festival de Cannes, en partenariat avec Magnum.



Nouvelle égérie de la fameuse marque de crèmes glacées, Aya Nakamura fera acte de présence lors de la soixante-douzième édition du célèbre festival, et quelle présence ! L’artiste donnera un mini-concert l’après-midi du jeudi 16 mai prochain en direct de la septième plage Magnum. Un contexte paradisiaque promis par la marque et suivi avec enthousiasme par la chanteuse, qui célèbre ses vingt-quatre ans en ce vendredi 10 mai !

L’espace ont se dérouleront les festivités se situe face à l'Hôtel Miramar et sera ouvert tous les jours du festival dès le 16 mai entre 16h et 19h. Des glaces personnalisées seront mises à disposition des festivaliers, qui pourront également rencontrer l’autre ambassadrice de la marque en 2019, l’entrepreneuse américaine, architecte d'intérieur et icône de la mode Iris Apfel, âgée de quatre-vingt-dix-sept ans et qui semble tout aussi emballée par sa collaboration avec Magnum.

De quoi mettre en lumière l’auteure de “Pookie”, qui partage son rôle avec une personnalité américaine connue dans le monde entier ! Rendez-vous sur la Croisette au soleil pour les plus chanceux.

-Anaïs Koopman