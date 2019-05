Roméo Elvis : ses gourdes sont dispos !

En parallèle de la promo de "Chocolat", le rappeur belge continue de s'engager pour l'écologie.

Alors que son dernier projet "Chocolat", qui devait initialement voir le jour le 5 avril 2019 est sorti le 12 avril dernier, Roméo Elvis compte bien profiter de sa notoriété grandissante pour la bonne cause. Il tease une série de gourdes depuis quelques temps via ses réseaux sociaux. Finalement, celles-ci sont disponibles, pour la joie de ses fans… et des écolos !

L’auteur de « Malade » et de "Normal", dont les clips sont récemment sortis, a donc collaboré avec la marque Suisse de gourdes SIGG Switzerland dans la cadre du mouvement qu’il avait lancé en janvier pour bien commencer l’année, dans le but de réduire l’utilisation de bouteilles en plastique, à l’aide du hashtag #MaGourdeAMoi et d’une pétition en faveur de l’installation de points d’eau et la distribution de gourdes dans les écoles. Cinq modèles en tout pour ce qui devient non pas un objet pratique, mais également un accessoire de mode au design travaillé… où l’on retrouve l’animal fétiche de l’artiste, le crocodile.



Signées « Strauss Ent. », les gourdes font partie de la nouvelle collection de la boutique officielle de Roméo Elvis et sont notamment vendues en parallèle de nouveaux t-shirts arborant le même reptile… qui n’est s’en rappeler la marque favorite du rappeur : la marque française de prêt-à-porter haut-de-gamme Lacoste.

Un beau geste de la part de Roméo Elvis, qui vous attend sur la mythique scène de l’AccorHotels Arena le 26 mars 2020 !

-Anaïs Koopman