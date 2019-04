Nipsey Hussle : une autre victime de la fusillade a été arrêtée…

De nouvelles péripéties suite au décès et aux funérailles de Nipsey Hussle !

Plus les jours passent depuis le meurtre de Nispey Hussle le 31 mars dernier, plus des découvertes sont faites sur l’affaire dans le cadre de l’enquête menée suite à la fusillade qui lui a pris sa vie. Alors que ses funérailles se sont déroulées de façon à la fois touchante et violente, puisqu’une autre fusillade a eu lieu durant la cérémonie, réunissant des dizaines de milliers de personnes, on parle désormais d’une autre victime de la première attaque, qui elle a survécu et qui s’est fait interpellée depuis.



Alors que le contexte de son assassinat avait ému ses proches et fans, on découvre de nouveaux faits. En effet, Nipsey Hussle se trouvait face à son magasin de Los Angeles ce jour-là pour aider un de ses amis à sa sortie de prison, afin de lui trouver une tenue présentable avant qu’il ne retrouve ses proches. Cet ami n’est autre que Kerry Lathan, cinquante-six ans et touché d’une balle dans le dos durant l’assaut.



On apprend que ce dernier avait passé vingt ans derrière les barreaux pour meurtre et qu’il aurait violé sa liberté conditionnelle ce jour-là notamment, raison pour laquelle celui qui ne peut désormais se déplacer qu’en fauteuil roulant vient d’être inculpé par la justice. Il est vrai que l’ancien détenu avait interdiction d’être en contact avec une organisation criminelle, or Nipsey Hussle faisait partie du gang des Rollin 60’s Crips… !

Une histoire sans fin, dont on ne connaît pas encore l’issue.

-Anaïs Koopman