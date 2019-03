6ix9ine : son avocat Lance Lazzaro peut reprendre sa défense pour racket !

Alors qu’il en avait l’interdiction, Lance Lazzaro est de nouveau autorisé à défendre Tekashi 69.

Alors qu’il se trouve toujours entre les barreaux, 6ix9ine est face à un avenir très incertain. Son procès ne se déroulera pas avant le 24 janvier 2020 et même s’il a accepté de collaborer avec les autorités, en plaidant coupable pour neuf chefs d’accusation justifiant son emprisonnement et en acceptant de témoigner à l’encontre d’une dizaine de co-accusés, sa peine, ainsi réductible, pourrait bien être de quarante-sept ans de prison. Ce, malgré sa collaboration avec le gouvernement américain.



Du côté de sa défense, des complications étaient survenues, notamment face à un conflit d’intérêt concernant son avocat Lance Lazzaro. Il se trouve que ce dernier a finalement l’autorisation de défendre 6ix9ine de nouveau, concernant sa responsabilité dans des cas de racket.

Le conflit d’intérêt touchait effectivement Lance Lazzaro et les leaders de Nine Trey Gangsta Bloods, dont 6ix9ine faisait partie. Shotti et Crippy, anciens associés de Tekashi 69, avaient également été défendus par l’avocat en question. Finalement, le juge, qui avait dû faire une pause dans l’affaire depuis janvier dernier, a été autorisé à la reprendre ce vendredi 22 mars.



Un changement de situation qui devra être validé par 6ix9ine, le jeudi 28 mars prochain lors de son retour au tribunal. On attend la réponse de celui qui va prochainement faire l'objet d'un documentaire, qui retracera son parcours de vie et sa carrière... pour le peu mouvementés.

-Anaïs Koopman