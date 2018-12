Booba offre 20 000 euros à celui qui lui ramènera son ordinateur portable !

Quelques jours après avoir été cambriolé…

Cambriolé il y a quelques jours dans son appartement de Boulogne-Billancourt, le Duc qui avait annoncé cet évènement via sa story Instagram, revient sur le même réseau en postant une annonce des plus étonnantes !



Le dessin d’un super-héros est accompagné d’une légende des plus directes : “J’offre 20 000 Euros à celui où celle qui me rapportera mon laptop ( ordi ) et DM moi d’un faux compte pour pas t’faire péter imbécile!!! J’allais sortir un triple album pour niquer couilles de bois vous m’avez niqué ma vie #pourles20000cestserieux...

Une offre des plus alléchantes, annonçant par la même occasion un projet qu’on espère ne pas manquer suite à la disparition de l’ordinateur portable en question et dans laquelle le rappeur reste ironique...à base d’emoticon et d’un conseil envers le coupable de l’effraction et du vol…

Fidèle à lui-même, B2O n'a pas oublié de clasher l'un de ses rivaux les plus importants, Rohff qu'il appelle "couilles de bois" et qui sortira son nouvel album "Surnaturel" ce vendredi 14 décembre...



On attend que ce petit malin se manifeste !