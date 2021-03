Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord...

Comme dans le sport, en musique, on cherche toujours le nouveau untel, celui va ressembler à ou prendre sa suite. Parfois, ce sont les artistes eux-mêmes qui décident de leur filiation. Polo G n'y a donc pas été par quatre chemins. Il a tout simplement dit qu'il était le nouveau 2Pac. Ambitieux.

Polo G est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la musique. Pourtant, même si sa carrière ne fait que commencer, il n’a pas peur de se comparer à l’un des plus grands du rap game. Dans une publication sur Instagram, le rappeur a partagé une photo de lui portant un bandana dans les cheveux à la manière de Tupac avec la légende suivante :

"Ils disent que je suis le descendant de Tupac. Ne faites jamais un couplet faible."

Ce n'est pas la première fois que Polo g se compare à 2Pac. L'année dernière, il a repris et samplé un morceau classique du rappeur de Los Angeles, "Changes" pour son single "Wishing for a Hero". Ce titre est issu d'un album qui s'appelle "THE GOAT" qui en dit sur l'opinion que l'artiste né à Chicago a de lui-même. Et, à l'instar de Pac, Polo G a une profonde affection pour sa mère qui fait partie de son équipe rapprochée et a son mot à dire concernant sa carrière. Il l'avait d'ailleurs remercié comme il se doit il y a peu en lui offrant une toute nouvelle maison.

Tout cela est-il suffisant pour faire de Polo G le nouveau Tupac ? On réserve notre réponse...