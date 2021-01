Ninho, Maes et Jul dominent le classement des albums les plus vendus de 2020

Le rap est très bien représenté.

Le rap est plus que bien représenté dans le classement des meilleures ventes de 2020 publié au début de cette semaine par le Snep. Si la première place lui échappe et revient à Vitaa et Slimane pour "VersuS", Ninho prend la deuxième place avec "M.I.L.S 3" et Maes la troisième avec "Les derniers salopards". Dadju est 6e avec "Poison ou antidote" et Nekfeu 10e avec "Les étoiles vagabondes : expansion".

Jul n'apparaît qu'à la 11e position mais classe 5 (oui, oui, vous avez bien lu) albums dans le top 200 : "La Machine" (11e), "C'est pas des lol" (30e), "Rien 100 Rien" (61e), "Loin du monde" (74e) et "La zone en personne" (122e) et on ne compte pas "13 Organisé" qui est 25e du top... Ninho n'en classe "que" deux mais dans les 20 premiers puisque il est aussi 17e avec "Destin".