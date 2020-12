Gims : son rapport à l'argent

Il se confie à ce sujet dans Paris-Match.

Dans une interview dans les colonnes de Paris-Match, Gims, qui fait aussi la couverture de l'hebdomadaire, est revenu sur beaucoup de sujets. L'un d'eux fait particulièrement parler parce que le rappeur de la Sexion d'Assaut s'est confié sur son mode de vie et son rapport à l'argent et assume son goût pour le luxe.

"Je suis Congolais. Les Congolais sont bling à la base, même ma mère est bling sans le savoir ! On aime ce qui brille, on aime l'or, les bijoux, les fringues... Je ne pouvais pas y échapper. Et je trouve que pour un Congolais, je ne suis pas très bling. La France est le pays du luxe par excellence. Regardez par la fenêtre, on est à côté de la place Vendôme, de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pas loin des Champs-Elysées, l'avenue la plus chère au monde. Les Français c'est la classe, c'est les sapes. Mais quand on le met en avant, ce n'est pas validé. Je ne comprends pas. Il ne faudrait pas montrer ce qu'on a de luxueux alors qu'on est au pays de Cartier, de Vuitton ?"

Et puis, il y a ce que l'on voit, les jets privés, les vêtements de créateurs, les voitures mais aussi ce que l'on ne voit pas, les actions sociales menées par le rappeur et son frère.

"Je donne aussi, j'ai des associations avec mon frère Dadju. OK tu peux être bling mais il faut le justifier. Redonner c'est une forme de reconnaissance. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de mal de prendre un avion privé ou de s'habiller chez Hermès, et je ne me pavane pas en disant : "Regardez j'ai ça et ça vaut cher"."

Gims a beaucoup travaillé pour en arriver là et il n'a pas à avoir honte de sa réussite. Et puis le rap, c'est aussi l'apanage du bling, un mode de vie dans lequel on expose ses bijoux ou ses voitures pour montrer que l'on a réussi et que l'on peut venir d'un quartier pauvre et très bien s'en sortir. Gims ne fait pas exception à cette règle. Les artistes américains se baladent avec des milliers de dollars de chaînes autour du cou ou dans des voitures ultra luxueuses et personne ne leur dit rien, pourquoi cela devrait-il être différent en France ?