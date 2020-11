Selon 50 Cent : "Many Men" est la chanson la plus influente de 2020

Une idée pas si bête...

On le sait, ce n'est pas la modestie qui étouffe 50 Cent. Son ego surdimensionné lui fait souvent dire des dingueries ou prendre des décisions folles comme son vrai-faux soutien à Donald Trump par exemple. Cette fois, il s'est lâché dans un podcast, celui de Carl Chery de Spotify, en expliquant que son titre "Many Men", issu de l'album "Get Rich or Die Tryin '" sorti en 2003, était la chanson la plus influente de 2020.

Cette fois, peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort. Le titre a fait un retour remarqué cette année avec les remix réussis de 21 Savage et Pop Smoke.

"Les jeunes artistes l'ont fait, ils l'ont fait. C'est parce qu'ils ressentent la même chose. Vous ne pouvez pas forcer une personne à écrire une chanson. C'est ce que je ressens en matière de création en ce moment. L'énergie, les tons, ce qui se passe avec eux correspond au titre".

50 Cent a aussi reconnu que les artistes ne s'étaient pas inspirés de la même chose alors qu'ils ont travaillé sur le même morceau.

"21 Savage s'adresse à un autre artiste, il a traité de certains sentiments qu’il avait envers Jeezy. Pop n’a pas utilisé la même chose dans le morceau. Ce qui a touché sa corde sensible, ce sont les mélodies."

Le rappeur du Queens s'est dit ensuite persuadé que la nouvelle génération de rappeurs va de plus en plus s'inspirer de son catalogue.

"Je pense que vous allez voir de plus en plus d'artistes reprendre des choses de ma musique, même s'ils le font différemment. Pourquoi ai-je souligné que "Many Men" était le morceau le plus lent de "Get Rich or Die Tryin'"? Parce qu'il convient désormais à la production actuelle. Ils aiment les choses plus lentes, cela leur offre plus d'espace pour effectuer des modifications."

On vous laisse juger par vous-mêmes.