Les drive-in concerts : une alternative aux "vrais" concerts ?

Lil Yatchy s'y est essayé.

La pandémie de coronavirus a eu des conséquences économiques sur toute la société et a particulièrement touché le monde du spectacle. En France, Jérémy Ferrari demande des assouplissements quant à la jauge de 5000 personnes dans une salle. Les clubs de football de Ligue 1 se battent aussi pour accueillir plus de monde dans leurs stades. C'est toute une économie qui souffre et qui a besoin du soutien du public pour se relancer. Aux Etats-Unis, on a peut-être trouvé une solution intermédiaire avec les "Drive-in concerts" ou concerts au volant. Lil Yatchy a tenté l'expérience et ça marche !

L'idée est simple : vous venez au concert mais dans votre voiture. Ainsi les gestes barrières sont respectés et vous n'avez pas d'interactions avec les autres spectateurs et cela ne vous empêche pas de profiter du spectacle. Tout au plus, vous allez avoir du mal à danser dans votre voiture... Mais, évidemment, vous pouvez en sortir à condition que vous respectiez les gestes barrières.

Avec les lives sur Instagram et les concerts virtuels, les artistes avaient déjà commencé à s'adapter afin de pouvoir poursuivre leur métier. Les "Drive-in concerts" permettent d'aller encore un peu plus loin car on y ajoute une interaction réelle avec le public et à défaut d'applaudissements, on imagine très bien de grands coups de klaxon.

Ce week-end, Lil Yatchy a donné un concert de ce type à Chicago. La foule était masquée mais la plupart des spectateurs ont préféré rester sagement assis dans leurs voitures, garées à bonne distance l'une de l'autre ce qui permettrait de garder une marge de sécurité.



Les organisateurs de l'événement espèrent que cela aidera l'industrie du divertissement live à rester prospère pendant la pandémie. "Nous nous sommes réunis pour créer une série d'événements socialement responsables qui place les concerts entre les mains des professionnels de l'industrie et crée un espace pour que les habitants de Chicago puissent recommencer à profiter des divertissements live en toute sécurité", indique un communiqué sur le site de Lake Shore Drive-In. "La musique, les arts et la culture de Chicago ne ressemblent à aucun autre. Le Lakeshore Drive-In combinera des talents locaux et des leaders nationaux pour présenter des expériences vraiment uniques."



Des dizaines de tournées hip-hop censées avoir lieu cette année ont été reportées ou annulées en raison de l'épidémie de COVID-19. Alors que certains artistes s'abstiennent de jouer jusqu'à ce que les choses s'améliorent, d'autres ont recommencé à faire des spectacles dans les États où ils sont autorisés. Avec l'apparition d'alternatives plus sûres comme la série Lakeshore Drive-In, les artistes peuvent reprendre le chemin de la scène plus facilement et toujours en sécurité.



Jugez vous-mêmes...