Adama Traoré : le rap français se mobilise !

Le rap était présent dans la manifestation.

Hier soir, une grande manifestation a eu lieu devant le tribunal de Paris dans le 17e arrondissement de la capitale. Le but était de faire écho aux mouvements en cours aux Etats-Unis afin de dénoncer les violences policières qui ont également lieu en France et dont Adama Traoré a été victime il y a maintenant quatre ans. Ils étaient 20 000 hier soir à venir soutenir la famille d'Adama Traoré le jour où une nouvelle expertise mettait en cause les policiers qui l'ont arrêté.

Le rap français n'est pas solidaire que sur les réseaux sociaux. Les artistes étaient nombreux hier soir à venir manifester leur soutien à la famille d'Adama Traoré et à Assa Traoré qui ne lâche rien depuis la mort de son frère.

Mokobé, soutien de la première heure, était évidemment présent.

Vegedream faisait aussi partie des manifestants.