Rohff n'a plus de bracelet électronique !

Le rappeur est officiellement libre et prêt à nous lâcher des nouveautés.

Rohff est officiellement libre ! En novembre dernier, l'artiste originaire de Vitry-Sur-Seine dans le 94 avait quitté sa cellule de Fleury-Merogis. Aujourd'hui, son bracelet électronique lui a été retiré. Voici les dernières informations.

Le rappeur Rohff est l'un des patrons du rap français. Depuis les années 90, il a su apporter sa propre pâte et son style au "french hip-hop". Originaire du 94, il avait lancé un clash historique contre le Duc de Boulogne : Booba. Morray contre Zoulette, le 92 contre le 94, ce beef a perduré pendant près de 19 ans ! Deux carrières incroyables, deux talents de fous qui sont allés beaucoup trop loin dans l'embrouille... En avril 2014, Rohff et ses potes sont partis saccager l'ex boutique "Unkut" de Châtelet (la marque de B2o). Plus fou encore, ils ont blessé l'un des vendeurs âgés de 19 ans seulement, au moment des faits. ROH2F s'est lui-même rendu à la police. Condamné à 6 mois de prison, il est finalement sorti plus tôt : le 21 novembre 2019.

Très rapidement, le vitriot est reparti en studio pour bosser sur de nouveaux projets musicaux. L'artiste est également descendu à Marseille pour tourner le clip de son tube "9+4=13" issu du projet "Surnaturel" (décembre 2018). En plus de finaliser son ancien album, le rappeur semble préparer de la nouveauté !

Ce lundi 24 février, Rohff a enfin pu retirer son bracelet électronique : c'est un homme libre. Il va enfin pouvoir nous lâcher de la nouveauté en paix... On attend fort ton prochain bail !