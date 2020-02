Booba et Dosseh soutiennent Moussa Marega

Le joueur Moussa Marega obtient le soutien de Booba et Dosseh suite à des cris racistes.

Lors du match de Liga NOS opposant l'équipe Vitoria et le FC Porto, le joueur Moussa Marega a été victime de cris racistes et a décidé de quitter le terrain.

Le joueur malien avait pourtant donné l'avantage à son équipe à la soixantième minute, avant que les supporters adverses aient arraché et lancé les sièges sur la pelouse. Marega, leur répond en célébrant son but avec une des chaises qui lui avait été jetée auparavant, ce qui lui a couté un carton jaune. Après cela, les cris racistes envers le footballeur n'ont cessé de résonner dans le stade. Très remonté, Marega a pris la décision de quitter le terrain en demandant un remplacement à son entraineur, même si tous ses camarades ont tenté de le retenir.

La scène, vivement commentée dans la presse et sur les réseaux sociaux, a amené beaucoup de personnalités à apporter leur soutien au footballeur et des rappeurs ont également appuyé le comportement de l'ancien joueur d'Amiens.

Parmi eux, on note Booba et Dosseh qui se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux. Le Duc de Boulogne, de retour sur Instagram depuis peu, a posté une vidéo de Marega et écrit en légende : "Ratpi navigue en solo ????‍☠️".

Tandis que Dosseh publie une longue story dans laquelle il dénonce le racisme et soutien le geste de Marega en publiant une photo de lui faisant des doigts d'honneur.

Quant au principal intéressé, il a publié un message sur son compte Instagram, "Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes...allez vous faire voir ! Et je remercie l'arbitre aussi de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère de ne plus jamais vous retrouver sur un terrain de football. VOUS ÊTES UNE HONTE !"