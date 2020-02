Eminem : Sa performance aux Oscars !

Em a repris son succès d'antan qui lui a valu un Oscar en 2003...

La star de ce début d'année, c'est Eminem ! Après nous avoir sorti son nouvel album le 17 janvier dernier, le "Slim Shady" a battu des records incroyables qui lui valent une invitation VIP aux Oscars ! L'artiste a donné une performance pleine de nostalgie... Voici les détails de la soirée !

En janvier dernier, le rappeur Eminem nous a lâché "Music To Be Murdered By" ; un nouveau projet surprise qui a littéralement cassé internet. Em avait déjà annoncé qu'il préparait du nouveau mais personne ne s'attendait à ce que le projet soit prêt aussi rapidement. Grâce à ce nouvel album, Eminem s'inscrit au rang des meilleurs rappeurs de l'histoire. Il est le premier artiste rap à avoir placé son album au Top des Billboard 200 pour la dixième fois consécutive. Avant, il était ex aequo avec Kanye West. Bref, vous l'aurez compris, l'année 2020 c'est l'année retour du "Slim Shady". Et forcément, le public cinématographique a voulu s'emparer du phénomène...

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février, l'une des plus grandes cérémonies de remise des prix a eu lieu à Hollywood ! Tout le gratin cinématographique a répondu présent : Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Kanye West... D'ailleurs, le film français "Les Misérables" avait été nominés mais n'a malheureusement pas reçu de prix. Par contre, c'est le film sud-coréen "Parasite" a remporté 4 titres dont celui du meilleur film de l'année et du meilleur film étranger ! Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du Meilleur Acteur pour le film le "Joker".

En plus des récompenses et des beaux discours, Eminem a assuré le chaud de cette 92ème cérémonie des Oscars ! Dix-huit ans après avoir remporté un Oscar pour le morceau "Love Yourself" du film "8 Milles" (Le film est sorti en 2002, il a été oscarisé en 2003). Un son que vous connaissez tous et qui a fait la renommée du Em !

Un "throwback" vers un ancien projet du rappeur qui est venu revisiter son succès !