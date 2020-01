6ix9ine : Le juge refuse qu'il termine sa peine de prison chez lui !

Malgré les menaces, 9ine restera en prison.

Mauvaise nouvelle pour le rappeur 6ix9ine ! Après avoir fait une demande de libération la semaine passée, le juge vient tout juste de répondre à sa requête. La réponse est non. Explications.

Son procès était extrêmement médiatisé. Le 18 décembre dernier, 9ine passait devant le juge. Ce dernier a refusé qu'il soit libéré mais a accepté d'abréger sa peine. Le rappeur coloré est donc passé d'une peine de 47 ans de prison à 2 ans, mais même ça, ça ne plait pas à 6ix9ine.

Pour rappel des faits, le rappeur avait fait sa "pookie" au procès des Bloods ! Il avait balancé tous ses frères des Nine Trey Gangsta Bloods en collaborant avec les autorités. En donnant de grosses indications à la justice, le rappeur a bien sûr abrégé sa peine mais il espérait surtout une sortie rapide. La semaine dernière, il a demandé à ses avocats de rédiger une lettre au juge. 6ix9ine avait annoncé qu'il se sentait en danger en prison. Il ajoute que les prisonniers le menace fréquemment et que cette pression psychologique est insoutenable pour lui. Le rappeur souhaite purger sa peine certes mais dans sa maison, avec sa famille. Enfin bref, il demande clairement sa libération ! Et le juge vient enfin de donner sa réponse...

Selon "TMZ", le juge chargé de l'affaire 69 a refusé sa demande ! Il s'est justifié en annonçant qu'en vue de la gravité de ses crimes passés et surtout, pour le respect de ses victimes, l'artiste doit purger sa peine et rester en prison.

Selon les dernières informations, le rappeur devrait attendre juillet 2020 pour sortir.