6ix9ine : Il devrait purger sa peine de prison... à la maison !

Le rappeur demande au juge d'être emprisonné à domicile.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Tekashi 69 ! Alors que le rappeur devait purger une peine d'un an, ses avocats viennent de faire une nouvelle demande au juge. Ils souhaitent que 9ine termine sa peine de prison... à la maison. Explications.

Malgré sa coopération dans l'affaire des Nine Trey Gangsta Bloods, le juge a refusé de le laisser sortir de prison. Il est censé rester derrière les barreaux jusqu'en juillet 2020 tout au plus, si bonne conduite. Mais selon les dernières informations apportées par TMZ, ce mardi 14 janvier, l'un des avocats de 6ix9ine aurait rédigé une lettre à l'attention du juge chargé du cas Daniel Hernandez. Dans son récit, le rappeur de 23 ans dit se sentir cruellement menacé par les autres prisonniers. Il faut dire que Tekashi 6ix9ine a beaucoup joué avec le feu ces derniers mois ! Pour rappel, il a été arrêté par le FBI en novembre 2018. Pour abréger sa peine, il a accepté de donner des informations capitales sur les Bloods. Pari réussi puisque sa peine est réduite certes, mais il n'est quand même pas sorti de prison. Une situation que l'artiste ne peut plus supporter...

En ayant pas mal balancer sur les Bloods, le rappeur a beaucoup d'ennemis en prison ! Les gens le prennent tous pour un lâche et une "poucave". Cette réputation lui vaut même le nom de "Snit9ine". Aujourd'hui, Tekashi risque sa vie en dehors de prison mais aussi à l'intérieur. Alors pourquoi demander à sortir ? Selon les quelques dires que nous avons, les menaces actuelles seraient tenaces et difficiles à gérer psychologiquement. Le rappeur promet de rester chez lui, en famille pour purger sa peine, en sécurité, si le juge lui permet... Affaire à suivre.